BonÀrea proveirà la nova botiga de Bovera, que obrirà d’aquí a setmanes
Dos candidats a gestionar aquesta ultramarins
Bovera preveu obrir la seua botiga d’ultramarins a finals d’aquest mes o primers de desembre, segons va anunciar l’alcalde, Òscar Acero. BonÀrea serà l’encarregada de proveir-la amb productes de la seua marca, segons l’acord tancat amb l’ajuntament, va remarcar. En l’actualitat, el consistori es troba en tràmits per escollir la persona que es farà càrrec de la botiga, per a la qual cosa ja compta amb dos aspirants, un del poble i un altre de foraster. Obrir un comerç que eviti als veïns haver de fer les compres fora és un dels objectius de l’ajuntament que vol dotar la localitat de tots els serveis.
El primer edil, taxista de professió, deixarà llavors de fer viatges setmanals amb el seu taxi per portar gratis de compres a Flix els veïns que ho sol·licitin. Va començar a oferir aquest servei el juny del 2024 i des d’aleshores ha fet desenes de trajectes. Estan pensats principalment per a la tercera edat, encara que qualsevol pot demanar-los. “La intenció és que molt del gènere que es posi a la venda sigui del dia” i que l’establiment sigui competitiu, ja que un altre dels objectius és atreure veïns de pobles pròxims com la Granadella o la Palma d’Ebre, aquest últim a Tarragona. La botiga de Bovera va tancar el 2023, i l’ajuntament ha treballat des d’aleshores per reobrir-la perquè considera que el poble ha de cobrir les necessitats dels habitants i evitar que vagin a comprar a les Borges, Lleida o Flix.
Un altre dels objectius de l’ajuntament és tornar a posar en marxa el menjador social, ja que considera que és un servei bàsic per als veïns. Es va suspendre fa un any.