Cent expositors a la Fira de Maials
La 29a edició del certamen se celebrarà aquest cap de setmana. Tornen les visites a la Vila Closa, i, entre les novetats, presenten un robot per treballar al camp sense conductor
❘ maials Prop d’un centenar d’expositors participaran aquest cap de setmana en la 29a Fira de l’Oli Verd de Maials, que ofereix un ampli programa d’activitats per a tots els públics. La de Maials és una de les cites més destacades al calendari firal respecte a la promoció de l’oli d’oliva verge extra, els productes de proximitat i la tradició agrícola del territori, segons l’ajuntament.
El certamen se celebra els dies 14 i 15 després que el 19 d’octubre comencés la collita de les primeres olives de les quals s’obté el característic oli verd, especialment apreciat per la seua qualitat i vinculat a la identitat, la història i l’economia de Maials.
Entre les principals novetats destaca la jornada tècnica Maials d’Oli, del camp a la taula, que se celebra diumenge i permetrà conèixer l’evolució dels sistemes de recol·lecció de l’oliva des dels mètodes tradicionals fins a les tecnologies més modernes. Inclourà la presentació d’un robot agrícola autònom capaç de treballar al camp sense conductor, a càrrec d’Agrin’Pulse, una empresa del sector agrícola que afronta nous reptes com l’augment dels costos operatius, la dificultat per trobar mà d’obra qualificada i una maquinària cada vegada més complexa de mantenir.
El patrimoni local també tindrà un protagonisme especial amb la recuperació de les visites guiades a la Vila Closa després d’acabar la primera fase de les obres de pavimentació d’aquest espai històric. L’ajuntament preveu executar la segona fase dels treballs els primers mesos del 2027. Les visites al Museu de Cal Cabalesila completaran aquesta aposta per donar a conèixer el municipi.
Pel que respecta als actes institucionals, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugurarà oficialment la Fira el dissabte 14, mentre que la delegada del Govern de la Generalitat, Núria Gil, presidirà la clausura diumenge. Un altre dels moments destacats serà el nomenament de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol com a Amic de l’Oli 2026, també diumenge al migdia.
El programa també inclou els tradicionals dinars populars amb l’oli nou de la Cooperativa del Camp, tastos i maridatges, així com activitats infantils, propostes culturals i diverses exposicions. Entre les activitats gastronòmiques destaca el tast d’oli a càrrec de Pilar Pardell, membre del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, així com un taller de fruita seca.
Segons l’alcalde de Maials, David Masot, “la Fira és molt més que una cita comercial o gastronòmica, ja que representa la identitat del municipi i el treball de generacions de pagesos”. En aquest sentit, el primer edil va reivindicar la necessitat de donar suport al sector agrari, sobretot en moments de dificultat com el que es travessa actualment.