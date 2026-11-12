Condemnat a 9 anys de presó per matar la parella a Balaguer
L'home accepta la pena en un judici de conformitat i haurà d'indemnitzar amb 900.000 euros els cinc fills de la víctima i amb 100.000 la seua mare
Un home ha acceptat aquest dijous 9 anys de presó i 2 de llibertat vigilada per haver matat la seva parella, una dona de 38 anys, al domicili que compartien a Balaguer. L'Audiència de Lleida ha celebrat el judici per conformitat i l'acusat ha estat condemnat per un delicte d'homicidi. A més, el condemnat haurà de pagar 900.000 euros als cinc fills de la víctima i 100.000 euros a la mare de la dona.
El tribunal aplica dos circumstàncies atenuants: la de dilacions indegudes en el procediment i la de trastorn psíquic.
Els fets es van produir el 18 de gener del 2023, durant una discussió, quan l'home va apunyalar la dona. Aquell mateix dia, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra va detenir-lo. Inicialment, l'acusat havia alertat que la dona s'havia suïcidat clavant-se un ganivet a l'abdomen. No obstant, els investigadors van sospitar de la versió de l'home perquè hi havia indicis que apuntaven a un crim masclista. Per exemple, no es va trobar sang ni a l'arma ni a la mà de la víctima, un fet que no era compatible amb un suïcidi.
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