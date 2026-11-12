ATURADA
Marxes multitudinàries a tot l’Estat i la CEOE parla de “fracàs”
La primera vaga general des del 2012 va superar les expectatives previstes, segons CCOO i UGT. Les protestes recorden Maricarmen i carreguen contra el rendisme
La vaga general per reclamar el dret a un habitatge digne i uns millors salaris va mobilitzar ahir centenars de milers de persones a tot Espanya malgrat les fortes pluges que va deixar la borrasca Charles en diversos punts de l’Estat, i que fins i tot va obligar a suspendre algunes marxes a Andalusia. Era la primera vaga general convocada per CCOO i UGT des del 2012 –en aquesta ocasió va ser a instàncies del Sindicat d’Inquilines– i la primera de l’etapa de Pedro Sánchez com a president del Govern central.
La seua celebració, anunciada el mateix dia que va morir Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada poc abans a Madrid, va tenir lloc a dos dies de l’inici de la campanya electoral i un dia abans que el Congrés voti de nou els dos decrets lleis d’habitatge que van forçar l’avenç electoral. Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, van parlar d’“èxit”, i fins i tot van afirmar que el seguiment “va ser més ampli del que s’esperava”. En canvi, les patronals CEOE i Cepyme van qualificar de “fracàs” la convocatòria, ja que, d’acord amb les seues dades, es va desenvolupar amb un seguiment “de mínims històrics a nivell sectorial i territorial”. Així mateix, les dos institucions van condemnar que el Govern central “hagi encoratjat a secundar aquesta vaga”.
Les principals mobilitzacions es van produir en grans ciutats com Madrid, València, Bilbao o Màlaga, en les quals també hi va haver un record per a Maricarmen i es van llançar consignes contra el rendisme. També es van fer crides a poder accedir a un habitatge digne, que el pagament del lloguer no suposi la pràctica totalitat del salari i, fins i tot, a fer una vaga de lloguers: “Als rendistes els volem preguntar quant temps podeu aguantar quan totes us deixem de pagar”, van cantar milers de manifestants. També es van veure diferents pancartes amb formes de cases per protestar per l’alt preu de l’habitatge i altres que reivindicaven les pensions i l’educació pública.