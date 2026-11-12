ATURADA
Menys activitat però sense greus afectacions malgrat els talls
Fins a una quinzena de bloquejos en vies i polígons lleidatans. “La vaga de fa catorze anys va ser la de veritat”
Les Bordes. Tall de l’N-230 a les Bordes (Alta Ribagorça) per part de manifestants asseguts a la via. - AMADO FORROLLA
Tàrrega. Els sindicalistes van tallar l’N-II a Tàrrega, amb pancartes d’“amunt els salaris, avall els lloguers”. - TXELL CENTENO
Bloqueig de l’accés al polígon El Segre. - LAIA PEDRÓS
Tremp. Un grup de sindicalistes va bloquejar la C-13 a Tremp per la vaga general reclamant “terra, vida i sostre”.
Fonolleres. Piquet al polígon industrial de Fonolleres, on una desena de treballadors va tallar l’accés. - JORDI BONILLA
Sort. Els manifestants van tallar l’N-260 a Sort, amb proclames com “viuen del teu sou, mai no en tenen prou”. - EDGAR ALDANA
Mollerussa. Poca activitat al mercat de Mollerussa a causa de la vaga general. - JOAN GÓMEZ
La vaga general pels salaris i l’habitatge va sacsejar la jornada d’ahir a la província de Lleida amb talls i piquets que van alterar la mobilitat, malgrat que sense afectacions greus en l’activitat laboral. Les accions sindicals d’UGT i CCOO van començar de matinada, amb diverses carreteres i accessos tallats. Cap a les vuit del matí hi havia una quinzena de talls registrats en vies lleidatanes, entre les quals l’Ll-11, l’Ll-12, la C-13, l’A-2, l’N-240, l’N-260 i la C-55, així com en la rotonda del Mestre, avinguda Catalunya i a l’encreuament dels Instituts en el cas de la capital. Així mateix, un centenar de manifestants convocats per la CGT i la CNT van bloquejar les entrades i sortides de la rotonda del cementiri amb tanques, contenidors, i llambordes, la qual cosa va provocar un moment de tensió amb la Policia. La normalització en la circulació –abans de tornar a veure’s afectada per la manifestació– va quedar restablerta passat el migdia, especialment als accessos dels principals polígons industrials, que malgrat un moviment menor del que és usual, no van patir greus problemes i algunes empreses van treballar a porta tancada.
A més del Segrià, altres comarques de la província també van registrar afectacions. Una trentena de persones va tallar a primera hora del matí l’accés a Tàrrega per l’N-II amb tanques d’obra. La protesta es va prolongar durant quatre hores i va pretendre dificultar l’accés a les empreses, principalment a les del polígon Llevant, així com la sortida de vehicles de la ciutat. Tot i que la majoria dels conductors es van mostrar comprensius, alguns es van encarar amb els manifestants i es van viure moments de tensió. Un dels vehicles es va carregar les tanques per poder passar, sense que es registressin ferits. Els participants van permetre el pas de personal i a alguns serveis mínims, com bombers i sanitaris del centre d’atenció primària. Mentrestant, al polígon industrial de Cervera no es va registrar cap piquet i, encara que hi va haver menys moviment del que és habitual, les empreses van treballar amb normalitat. On sí que hi va haver mobilitzacions va ser davant l’empresa Indox al polígon de Fonolleres, on un grup d’una desena de treballadors va tallar l’accés entre les 5 i les 10 hores amb pneumàtics i branques en flames. A Guissona, es van mantenir els talls davant el complex industrial La Closa per part d’alguns treballadors de bonÀrea, en vaga des de dilluns pel conflicte del sector carni. Paral·lelament, al Pla d’Urgell, malgrat la presència d’algun piquet, tampoc no hi va haver talls destacats. No obstant, l’activitat va ser menor que l’habitual i alguna empresa va tancar. A la Seu d’Urgell un centenar de persones van tallar l’N-260 a l’altura de la rotonda de Castellciutat, encara que la incidència va afectar sobretot vehicles pesants i els serveis d’emergències van poder passar.
Un important nombre de treballadors va decidir no secundar la vaga als polígons lleidatans. L’Arley, empleat de manteniment, i el Walid, xapista i pintor, van afirmar que estan a favor de les reivindicacions però van explicar que la principal raó per anar a treballar és l’econòmica, ja que treballen mitja jornada i el descompte al salari els afecta “més”. “Tot el meu sou va al lloguer”, va denunciar l’Arley, que va demanar salaris més alts i més flexibilitat per als treballadors. Sobre l’afectació al polígon El Segre, tant un com l’altre van apuntar que no van tenir problemes per arribar al lloc de treball, però van detectar menys activitat. “Es nota no només al polígon, sinó a tota la ciutat. A les deu semblava que fossin les set del matí”, va relatar l’Arley.
Mentrestant, el Jon i el Daniel, mecànics, també van explicar que, malgrat que hi havia més trànsit, van poder treballar amb normalitat. “La de fa catorze anys va ser la de veritat”, va assenyalar el Jon, que va apuntar que a Els Frares “s’ha notat, però menys del que esperàvem” i va lamentar que la vaga hagi estat més política que laboral. Així mateix, va reconèixer que “si l’haguessin fet fa quatre anys, l’hauria secundat”. El Daniel va afegir que també està d’acord amb les reivindicacions, però no en com estava encarada.
Per la seua part, un jove repartidor que va preferir no identificar-se va defensar el dret a expressar-se però va criticar els aldarulls i va remarcar que les reivindicacions han d’anar dirigides als polítics. “No veig bé que surtin per allà a cremar contenidors, a pintar camions o a treure feina a la gent. L’únic que fan és demostrar que són una gent inepta”, va assegurar.