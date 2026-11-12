El ple d’Alcarràs aprova tornar l’L-800 a la Generalitat
Afirma que la carretera, que va a Vallmanya, té molt trànsit i costa mantenir-la
El ple de l’ajuntament d’Alcarràs ha aprovat per unanimitat una moció presentada per Junts per exigir a la Generalitat que recuperi la titularitat i la gestió del tram municipal de l’L-800 o carretera de Vallmanya. Aquests dos quilòmetres, compresos entre la intersecció de l’antiga N-II i la rotonda de Montagut, va ser traspassada al municipi el 2014 amb l’objectiu de facilitar la gestió urbanística i el trànsit local. Més d’una dècada després, les dades demostren que la via funciona com un eix estratègic de connexió supramunicipal entre l’N-II i l’autovia A-2 i suporta un elevat volum de trànsit i un intens flux de vehicles pesants vinculats a la logística, l’agricultura i la indústria, segons el consistori. L’elevada intensitat del trànsit de vehicles que no tenen com a origen o destinació Alcarràs genera un important desgast del paviment i obliga l’ajuntament a assumir de forma exclusiva uns alts costos de manteniment, conservació i millora de la seguretat viària. El consistori remarca que és una contradicció que la resta de l’L-800, a excepció d’aquests 2 quilòmetres, continuï sent de la Generalitat, per la qual cosa demana que el Govern recuperi la gestió unificada de tota la via.
La moció aprovada per Junts i ERC, al govern municipal, i per Sempre Alcarràs-PSC (la CUP va excusar la seua assistència al ple), insta el Govern a iniciar els tràmits tècnics i jurídics per al retorn d’aquests 2 quilòmetres de l’L-800 i que s’incloguin a la redacció del nou pla de carreteres de Catalunya. El consistori també demana el cofinançament de la Generalitat mentre es tramita el canvi de titularitat, així com convocar una reunió de treball amb la conselleria de Territori per establir un calendari d’actuació. Aquest acord també es traslladarà a tots els grups al Parlament de Catalunya.