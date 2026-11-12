Queixes per falta de reforços al bus interurbà
Usuaris denuncien que persisteix el col·lapse fins a Lleida. Territori va prometre millores al setembre
Les línies d’autobús interurbà que connecten Lleida amb diversos municipis del Segrià a través de l’N-230 i l’N-240 continuen patint una situació de col·lapse per l’augment de la demanda que ha experimentat el servei en els últims mesos, i que es nota especialment a les localitats més pròximes a la capital, com Almacelles, Torrefarrera o Alcarràs, on a molts usuaris els resulta impossible pujar a un vehicle que arriba a les seues respectives parades sense places disponibles. Aquesta situació es reprodueix en les hores punta i també els dissabtes –amb menys freqüències–, que va portar la conselleria de Territori de la Generalitat a anunciar al setembre que posaria en marxa “un segon pla de xoc del bus interurbà per reforçar les línies amb més demanda” amb l’objectiu de revertir la problemàtica. Dos mesos després, tanmateix, usuaris de la línia entre Almacelles i Lleida denuncien a SEGRE que el servei continua operant amb dificultats pel mateix motiu, i que el vehicle de reforç que es va afegir per reforçar la línia els dissabtes “només va durar una setmana”.
Les mateixes fonts, a més, expliquen que de moment no han rebut cap informació de quan s’instauraran les millores previstes, i van subratllar que els problemes de la línia van molt més enllà de la falta de places: també reivindiquen “recuperar el recorregut dins de Lleida ciutat” i les parades que s’han anat perdent en els últims anys pels canvis que s’han anat aplicant al servei. Segons apunten veïns d’Almacelles, l’actual recorregut “no dona resposta a les seues necessitats”, ja que per arribar a determinades zones de la capital han de recórrer a altres serveis de transport urbans. També reclamen que el pla de xoc de la Generalitat augmenti les freqüències.
Per la seua part, l’alcalde d’Almacelles, Antoni Arnó, va afirmar que les reivindicacions del consistori estan en sintonia amb les dels usuaris del municipi, i que aquesta setmana o la que ve té previst reunir-se amb representants de la conselleria de Territori per conèixer els detalls del pla de xoc i quan es posarà en marxa. “Sol·licitarem més freqüències, un canvi d’horaris i també que s’instal·lin marquesines a les parades de Lleida”, va avançar Arnó.
A la mateixa reunió assistiran representants de les companyies concessionàries del servei i també l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, qui va subratllar que el bus Exprés que passa per la seua localitat “segueix igual” malgrat que la Generalitat va reforçar la línia amb una circulació més a les 8.00 hores després de les queixes del consistori i dels usuaris, que a començaments d’octubre van denunciar que les expedicions de les 7.23 i de les 7.53 hores eren insuficients per absorbir la demanda.