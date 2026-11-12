Rècord de consum d’aigua de boca
Els 25 pobles de la Mancomunitat han gastat gairebé un hectòmetre cúbic d’aigua aquest any a causa de la calor i la població estival. Ha suposat una despesa que s’acosta als 1,2 milions
La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues tanca aquest any amb rècord de consum d’aigua de boca als 25 municipis que la integren, malgrat que també subministra nombroses granges. Segons el seu president, Francesc Esquerda, s’han gastat més de 1.150.000 m3 des de començament d’any, cosa que representa més d’un hectòmetre per les altes temperatures que s’han registrat aquest estiu, que han arribat a superar els 40º molts dies, afegit a l’augment de la població estival. Això ha comportat una despesa d’un euro per m3 consumit, sumant-hi les despeses de llum per bombar aigua fins a les diverses xarxes de proveïment, el tractament a la potabilitzadora i la reparació d’avaries. En total, gairebé 1,2 milions d’euros.
El creixent consum sumat al fet que cada any la qualitat de l’aigua que es capta del pantà d’Utxesa, a Torres de Segre, és de pitjor qualitat, fa necessària la connexió al pantà de l’Albagés. Segons Esquerda, en els últims dos anys ha empitjorat sensiblement a causa de l’ús de plaguicides, herbicides i fungicides que afecta el curs baix del riu Segre. “Tanmateix, captar-la des de l’embassament de l’Albagés comportarà beure una aigua de més qualitat ja que vindrà directament del pantà de Rialb pel Segarra-Garrigues. Caldrà fer obres de connexió amb la xarxa del canal per conduir-la fins a la planta de Sarroca, però tota aquesta actuació comportarà estalvis en el tractament”, va indicar Esquerda.
L’objectiu és que la connexió sigui un fet d’aquí a dos anys i poder beure llavors de l’Albagés, va assenyalar. La Mancomunitat ja va arribar a un principi d’acord el setembre de l’any passat amb Infraestructures.cat; el canal Segarra-Garrigues; l’empresa ASG, que explota la xarxa secundària del regadiu; i l’Estat per captar aigua de boca de la canonada procedent d’aquest pantà a la cua del canal principal.
El president de l’entitat va indicar que s’està treballant per concretar el preu de l’aigua, les compensacions i els compromisos. D’aquesta forma, es volen evitar talls de subministrament, un dels més remarcables va tenir lloc el 2022 arran d’abocaments d’herbicides que van deixar els pobles sense subministrament durant dies. No obstant, abans caldrà que es construeixin les depuradores de l’Albi, Cervià, el Vilosell i la Pobla de Cérvoles ja que aboquen les aigües residuals en barrancs que van a parar al riu Set, que desembassa al pantà.
En l’actualitat, la Mancomunitat és integrada per Sarroca, Torrebesses, Llardecans, la Granadella, Bovera, Bellaguarda, Juncosa, els Torms, el Soleràs, el Cogul, Granyena, Aspa, l’Albagés, Cervià, l’Albi, el Vilosell, la Pobla de Cérvoles; Vinaixa, Tarrés, Fulleda, els Omellons, l’Espluga Calba, la Floresta i Alcanó. El 2014 se’n va donar de baixa Maials i s’hi va sumar Senan, a Tarragona.