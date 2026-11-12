Reobren a la circulació la carretera de l’Espluga mentre la construeixen
Les obres porten un retard d’un mes i la Diputació les preveu enllestir a finals d’aquest any
La carretera que uneix l’Espluga Calba i Fulleda torna a ser transitable des de fa una mica més d’una setmana tot i que encara continuen les obres de renovació de tot el tram. La diputació de Lleida, titular de la via, ha confirmat que es pot transitar amb precaució. La nova plataforma del recorregut ja està traçada, però la calçada encara no s’ha asfaltat i ara per ara consta d’una base sòlida de terra i ciment. Per la naturalesa dels treballs que falten per fer, hi ha la possibilitat que hi hagi talls puntuals de més de mitja hora durant la jornada laboral.
La carretera va ser tallada el 15 de juny i la previsió inicial era fins al dia 30 de setembre. Finalment el tall es va prolongar fins al passat 2 de novembre. Durant aquests mesos les tasques executades han estat principalment el traçat de la nova via i la construcció de la base. Tanmateix, la carretera mai no va arribar a tancar-se completament, ja que es va permetre el pas de vehicles agrícoles per garantir les tasques del camp i alguns veïns van informar que fora de l’horari de tasques també utilitzaven la carretera.
La corporació provincial assegura que la seua prioritat era evitar el tall, però la magnitud de les obres no garantia uns mínims de seguretat per als conductors. Ara, amb la seguretat restablerta, recupera la circulació i l’acabament de l’obra asseguren que es preveu entre finals del 2026 i principis del 2027, inclosos els treballs de pintura i senyalització.
Per la seua part, responsables de les obres van assegurar que l’asfaltatge estarà acabat a finals d’aquest mes de novembre. Entre els detalls de l’obra figura la utilització d’una tècnica constructiva que combina terra i ciment, compactats amb aigua per crear una base resistent sobre la qual posteriorment es col·loca l’asfalt. Els treballs també inclouen la instal·lació de fibra òptica entre els dos municipis al voral de la carretera i la millora dels desaigües a tota la via.
Fulleda és el poble més afectat per aquestes obres de condicionament, ja que la carretera creua la trama urbana. L’alcalde, Jordi Arbós, explica que es construirà una vorera entre la parada de l’autobús i el cementiri, la qual cosa contribuirà a millorar la urbanització d’aquest tram. Arbós considera que el balanç de l’actuació serà positiu. “Si queda un 99% millor del que estava, podem conviure amb l’1% pitjor”, va assenyalar.
A Fulleda la carretera té un revolt tancat amb mala visibilitat i a més l’ample entre cases és escàs i podria ser un problema si es troben el bus escolar i el camió dels residus. Per això, el consistori preveu sol·licitar la instal·lació d’un semàfor per donar pas alternatiu una vegada acabades les obres.
La intervenció renova una carretera amb més de 60 anys d’antiguitat i la millora de la qual, segons va explicar Eduard Ortega, regidor de Medi Ambient de l’Espluga Calba, es reclama des de fa aproximadament tres dècades per part dels dos consistoris. Es tracta, a més, de l’últim tram que quedava pendent de condicionar en el recorregut entre les Borges Blanques i Tarrés. Ortega va destacar la transformació de la via i la va qualificar d’“espectacular”.