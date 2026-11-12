Sindicats parlen d’èxit i les patronals, de baix seguiment
Uns celebren l’aturada de la producció i els altres xifren en 5,4% l’adhesió
Els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, així com la resta de sindicats i plataformes convocants de la vaga general a Lleida, com la CGT i la PAH, van titllar d’“èxit” el seguiment, en contrast amb la perspectiva de les patronals Pimec i Coell, que van assegurar que l’adhesió a l’aturada a la demarcació va ser baixa.
“A Lleida s’ha notat un descens de la producció i també del consum, que era el que buscàvem. Això s’ha notat sobretot a Lleida ciutat”, va afirmar el secretari general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez, que també va subratllar que el problema de l’habitatge té un “vincle directe” amb el laboral, en denunciar que algunes persones no poden acceptar treballs si no poden pagar un pis. Per la seua part, la secretària general d’UGT a la província, Joana Mor, va destacar l’“alta participació” i l’“ambient de dia festiu de la jornada” i va afegir que aquesta vaga és “un toc d’atenció” per al pròxim Govern. A Catalunya els sindicats majoritaris van xifrar en un 84% el seguiment a la vaga, però des de Lleida no es van oferir dades concretes. Satisfacció per l’adhesió a l’aturada van mostrar també la CGT i la PAH, que van assegurar que la vaga és un “avís” per a tot el que vindrà en defensa de l’habitatge i els salaris dignes.
Les patronals, tanmateix, van rebaixar aquestes bones percepcions, afirmant que el seguiment a la vaga va ser sota, encara que la incidència es va notar en les empreses. Segons Pimec, el seguiment entre els treballadors de les empreses lleidatanes es va situar entorn del 5,4%, el més baix de tot Catalunya. No obstant, el 25,7% de les empreses que havia decidit iniciar l’activitat va tenir algun tipus d’incidència, com aturades o reducció de l’activitat, a causa dels talls i els piquets que van dificultar el desenvolupament normal de la jornada laboral. En aquest context, la patronal de les petites i mitjanes empreses va assenyalar que l’1,9% de les persones que havien de treballar a Lleida no va poder arribar al seu lloc per problemes de mobilitat. Per sectors, el seguiment més elevat de la vaga va ser en la indústria (7,4%) i en els altres serveis (4,7%); el més baix en el transport, que va ser gairebé inapreciable, segons la patronal.
El president de Pimec Lleida, Borja Solans, va denunciar que “igual que es respecta el dret de vaga s’hauria de respectar el dret d’aquells que volen treballar” i va criticar els motius de la vaga. “L’habitatge és un tema que perjudica també els empresaris, perquè els dificulta trobar personal, però aquestes no són les formes”, va asseverar.
Per la seua part, el president de Coell, Josep Maria Gardeñes, va criticar el “caràcter polític” de la vaga i va destacar la baixa incidència, que es va concentrar, va afegir, en les empreses més grans. “La ralentització de l’activitat s’ha notat en les companyies més grans perquè són les que tenen més representació sindical”, va assegurar, abans d’assenyalar que els talls de carreteres, els serveis mínims en el transport i els piquets també van influir que els treballadors que no secundaven l’aturada arribessin tard als seus centres de treball o directament no hi poguessin arribar.