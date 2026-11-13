Acaben les obres al campanar de Gospí
El campanar de l’església de Sant Martí de Gospí, a Sant Ramon, ja lluu restaurat després d’unes obres destinades a reparar els desperfectes que presentava. L’edifici patia diverses deficiències que havien provocat filtracions d’aigua a l’interior i amenaçaven d’agreujar-ne l’estat de conservació.
La intervenció, que ha permès reparar els elements danyats, s’ha portat a terme amb criteris de mínima intervenció per respectar les característiques originals del campanar.
Les obres, executades per Construccions Codina Vall, han suposat una inversió de 19.294,60 euros. El projecte ha rebut una subvenció de 9.789 euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la diputació de Lleida i una aportació de 4.754,20 euros del bisbat de Solsona.