TRIBUNALS
Condemnat a nou anys de presó per matar la seua parella a Balaguer
Ha d’indemnitzar els cinc fills de la víctima i la mare amb un milió. Va alertar que la dona s’havia suïcidat clavant-se un ganivet a l’abdomen
L’Audiència de Lleida va condemnar ahir a nou anys de presó i a dos anys de llibertat vigilada E.B., de 48 anys, per matar la seua parella, de 38 anys, el 18 de gener del 2023 a Balaguer. L’acusat, que es troba en presó preventiva des que va ser arrestat l’endemà pels Mossos d’Esquadra, va ser condemnat en un judici per conformitat després de l’acord assolit entre la Fiscalia, la defensa i les acusacions particulars. A més de la pena de presó, haurà d’indemnitzar amb un milió d’euros els cinc fills i la mare de la víctima. L’home, que va reconèixer haver acabat amb la vida de la seua parella, va ser condemnat per un delicte d’homicidi.
El crim masclista va tenir lloc el 18 de gener del 2023 en un domicili del carrer Noguera Pallaresa de la capital de la Noguera. L’acusat i la víctima havien iniciat una relació sentimental un any abans i convivien des de l’octubre del 2022. Pel que fa als fets, la sentència considera provat que la parella discutia habitualment perquè l’home retreia la dona que vengués dispositius electrònics, com televisors o mòbils, per comprar substàncies estupefaents. Així, la nit del 17 al 18 de gener del 2023 van discutir, l’acusat va agafar un ganivet i el va clavar a l’abdomen de la dona, que va morir a l’habitatge.
Posteriorment, va trucar al 112 i va explicar que havia trobat la seua parella morta al llit amb un ganivet clavat i que s’hauria suïcidat perquè li havia dit que tenia intenció de fer-ho. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra, davant les sospites d’un crim, el van arrestar l’endemà com a presumpte autor.
L’Audiència va aplicar al condemnat la circumstància agreujant de parentiu, al tractar-se de la seua parella, i dos atenuants, el d’alteració psíquica i el de dilacions indegudes. Per la primera perquè té un grau d’incapacitat del 65%, està tutelat, pateix un trastorn greu de personalitat i en el moment dels fets no seguia el tractament farmacològic. Tanmateix, els metges forenses van determinar que era conscient dels seus actes. Pel que fa al segon atenuant, es considera que la causa va estar paralitzada gairebé un any, el 2024, sense justificació.