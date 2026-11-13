ENERGIA
El Govern central proposa que Lleida exporti més energia cap al litoral
Planteja una LAT per portar hidroelectricitat a Barcelona i una altra per portar renovable a Tarragona. El pla inclou el reforç de la subestació d’Isona
La ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va confirmar ahir davant de la diputació permanent del Congrés dels Diputats, on va comparèixer per presentar el seu projecte de Planificació de la xarxa de transport d’electricitat per al 2030, el panorama que el seu ministeri porta uns mesos esbossant mitjançant traços que publica al BOE: el paper de Lleida al mapa energètic estatal (i al de país) serà el d’un agent exportador, especialment al litoral mediterrani, amb unes transferències que creixeran amb el desplegament de les renovables i l’augment de potència de les centrals reversibles del Pirineu.
El sistema elèctric de Lleida va exportar l’any passat més de 1.300 GWH (gigawatts, milions de kw) després d’un consum de 2.663 a la demarcació davant una generació de 3.995. Equival al consum anual de 400.000 llars.
La presentació que va entregar als grups parlamentaris Aegesen, que va xifrar en 17.142 milions d’euros les inversions incloses al pla, planteja la construcció d’una de nova LAT (Línia d’Alta Tensió, de 220 kv) entre la Pobla de Segur i Barcelona i una altra entre Lleida ciutat i Tarragona.
La segona, de la qual ja hi ha algunes actuacions en marxa, té com a objectiu transvasar a la zona sud del litoral català la producció d’energia solar i eòlica del sud de Lleida i la de l’àrea central d’Aragó.
La primera, el corredor del Pirineu a Barcelona, que es completa amb la renovació dels transformadors a la subestació d’Isona i la seua ampliació “per a connexió de generació i emmagatzematge” i millores de menor entitat i similar objectiu a la Pobla, té relació amb dos àmbits de producció energètica. Un és l’hidroelèctric, amb la previsió d’ampliar la central reversible d’Estany-Gento en l’horitzó 2030 i els primers tràmits per fer-ho a la de Moralets. L’altre és el de les renovables, amb la subestació i la línia pallareses com a canals per transportar cap al mar part de la generació d’Osca.
Les previsions es completen amb actuacions per augmentar la capacitat de moure energia en subestacions de la Segarra i les Garrigues.