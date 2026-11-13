L’església de Santa Maria de les Oluges llueix nova façana
L’han restaurat i han millorat accessos
L’ajuntament de les Oluges té a punt les obres de restauració de la façana de l’església de Santa Maria després de diverses setmanes de treballs.
L’alcalde de les Oluges, Josep Maria Mallol, va explicar que “la façana havia patit alguns despreniments importants els últims mesos i, per tant, havíem d’actuar amb certa celeritat, sobretot, per garantir la seguretat dels veïns”.
Es tracta d’un temple barroc reconstruït al segle XVIII sobre una antiga construcció medieval ja documentada al segle XII a la plaça Pare Cortadellas. La intervenció també ha inclòs una millora de l’accessibilitat a l’església amb la construcció d’una rampa lateral d’accés per a persones amb mobilitat reduïda. Segons va destacar Mallol, “la rampa també servirà per a l’entrada i sortida dels fèretres quan hi hagi un enterrament”.
El cost total d’aquests treballs ha ascendit a 47.346,27 euros. La meitat l’ha finançat l’ajuntament de la localitat amb una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), i l’altra meitat l’ha aportat el bisbat de Solsona mitjançant un conveni amb el mateix consistori.