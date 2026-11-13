Lladurs ultima les obres de rehabilitació del castell
Permetran l’ús social i cultural de les seues dependències i de l’església
Lladurs està ultimant la darrera fase de rehabilitació del castell i l’església de Sant Martí ubicada al costat de la fortificació medieval. Segons l’alcalde, Daniel Rovira, amb aquesta actuació acaba l’obra constructiva, malgrat que quedaran pendents els equipaments i recuperar part dels exteriors de la cara est. En l’actualitat, l’immoble acull el Centre Astronòmic del Solsonès a la torre del castell, i també s’utilitza com a centre sociocultural. Segons Rovira, la intenció és que el conjunt, de més de 2.000 m2, sigui l’eix dinamitzador cultural del municipi, tant per a exposicions com per a trobades, concerts i conferències. També com a element del patrimoni històric visitable d’interès turístic.
En la present fase es finalitzarà la recuperació interior i exterior del temple, d’origen romànic, destacant elements de l’església primitiva. També es recupera el pati exterior que uneix l’església amb el castell. Pel que fa a la fortificació es treballa als murs exteriors de la zona sud i oest. En anteriors fases es va actuar a la torre i la part de l’interior de l’immoble. El castell de Lladurs està documentat a l’any 1000. Des del 1988 és Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
El pressupost d’aquesta vuitena fase de rehabilitació de la fortificació i l’església és de 200.367 euros, amb ajuts de la diputació de Lleida i del departament de Cultura de la Generalitat.