El Mil·lenari pocavergonya
El Gran Teatre de la Passió acull demà l’espectacle ‘K-Barret’, que reunirà una cinquantena d’artistes locals. La producció, dirigida per Pep Oriol, vol retre homenatge als personatges anònims de totes les èpoques i oferir una lectura més satírica de la commemoració històrica
El Mil·lenari de Cervera ha omplert durant mesos la programació d’actes solemnes, institucionals i amb molta serietat. Per revertir-ho, demà el Gran Teatre de la Passió acollirà l’espectacle de cabaret K-Barret, una proposta de La Famiglia escrita i dirigida per Pep Oriol que vol provocar el públic a partir d’una lectura satírica i gens convencional dels mil anys d’història de la ciutat.
A sobre de l’escenari no apareixeran els grans herois del passat de Cervera, sinó que es donarà protagonisme a ciutadans anònims i sense nom “que eren víctimes o beneficiaris dels protagonistes de la història”, va explicar Oriol, malgrat que s’han permès la llicència d’incloure alguns noms propis com la tavernera Nasa Tabaco. “Es tracta de prendre’ns una mica a broma tots aquests mil anys. Hi ha un moment de l’obra en què es diu que després de mil anys, canviïn els reis o canviïn els segles, els comediants sempre som nosaltres”, va destacar el dramaturg.
El muntatge el fan possible una cinquantena de persones, moltes de les quals vinculades a companyies teatrals o entitats de la ciutat que fa mesos que preparen i assagen el text. Oriol va assegurar que hi haurà “molt talent, tant de perfils que es dediquen professionalment al teatre com d’altres que estan començant”, així com una banda musical que interpretarà els temes en directe. El format combinarà monòlegs, cançons, gags humorístics i altres sorpreses que els espectadors descobriran al llarg de les setze escenes que conformen la peça.
La comissària del Mil·lenari de Cervera, Anna Llort, va subratllar que “es tracta d’una representació única i irrepetible que forma part de l’eix Mil·lenari en escena i que vol articular diferents propostes escèniques, musicals i audiovisuals”. L’espectacle K-Barret és gratuït i començarà a les 20 hores, encara que està recomanat per a públic adult.
Llort va avançar que entre les pròximes activitats previstes hi haurà un concert dins del cicle Sons de Cervera que recuperarà una dotzena de bandes locals de tots els temps el 19 de desembre vinent a Sant Domènec. L’apartat musical de la commemoració també inclourà propostes clàssiques i altres de dedicades a la sardana. “En definitiva, el Mil·lenari ens està permetent explorar tota la nostra riquesa cultural, fins i tot ens permet descobrir facetes desconegudes de la ciutat”, va afegir.
Aquest cap de setmana també tindrà lloc l’última visita guiada gratuïta del cicle Recorrent el temps. Serà diumenge a les 11 hores amb sortida des del Sindicat i servirà per revelar tots aquells misteris de la capital de la Segarra que van quedar pendents en rutes anteriors. El dia 20 es donarà continuïtat al cicle de conferències Rics i pobres, homes i dones, autòctons i nouvinguts amb una xarrada de la historiadora de l’art Maria Garganté sobre les dones de Cervera i culminarà el 4 de desembre amb una ponència de Ramon Ramon i Pere Verdés sobre la desigualtat econòmica durant els segles XVIII i XIX. Les dos tindran lloc a la sala d’actes Francesc Buireu.