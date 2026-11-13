MUNICIPIS
La Policia Local de Tàrrega exigeix “un conveni just”
Els agents irrompen en el ple municipal
Bona part de la plantilla de la Policia Local va irrompre ahir en el ple extraordinari de Tàrrega amb dos grans pancartes en les quals reivindiquen “un conveni just” i proclamen que “la seguretat no es negocia amb mentides”. Segons els participants en la protesta, “Tàrrega ha passat dos caps de setmana consecutius sense patrulles nocturnes de la Policia Local per falta de personal, una situació que evidencia les dificultats per cobrir el servei”. Després de mesos de negociacions, demanen “avançar cap a un conveni just que reconegui les nostres responsabilitats i càrrega de treball” i reclamen una resposta “urgent”. Concretament, critiquen l’import del complement específic, que asseguren que “és bastant inferior al que ofereixen altres municipis propers”. Els agents han iniciat una ronda de contactes amb tots els partits.
En un altre ordre de coses, l’ajuntament de Mollerussa continua el procés selectiu per cobrir tres places de la Policia Local mitjançant concurs de mobilitat horitzontal. Ahir un total de set agents van portar a terme l’examen psicotècnic, amb dos casos pràctics.