Tot llest per ampliar el cementiri de Cervera
Obren un nou accés cap a la zona on creixerà el recinte
La Paeria de Cervera té en marxa una nova fase de reformes al cementiri municipal prèvies a la futura ampliació del recinte. Una de les principals actuacions és l’obertura d’un nou accés a la part posterior del cementiri, amb escales i una rampa que connectaran el recinte actual amb el terreny reservat per a l’ampliació. També s’habilitarà un carril exterior perquè els cotxes de difunts puguin arribar fins a la zona més allunyada.
El projecte inclou així mateix la recollida d’aigües pluvials mitjançant dipòsits per reutilitzar-les en el manteniment de les zones enjardinades i la reparació i impermeabilització de les cobertes dels nínxols.
L’actuació, amb un cost total de 310.867,98 euros subvencionats per la diputació de Lleida, respon a la necessitat d’anticipar-se a l’augment de la demanda de sepultures. Encara que alguns nínxols són buits, fonts municipals van afirmar que molts ja tenen concessionari i estan reservats.
La intenció del consistori és obrir pròximament un concurs d’idees per definir el creixement del recinte, amb nous espais com columbaris per a urnes o un jardí de repòs.