La DGT examina 184 alumnes avui a la Seu
Un total de 184 alumnes té previst fer avui l’examen pràctic de conduir a la Seu d’Urgell en el marc d’una convocatòria extraordinària de la Direcció General de Trànsit (DGT) per reduir les llistes d’espera després de reclamar-ho les autoescoles. D’aquests, 123 faran la prova per al permís de cotxe, 29 per al de moto, 28 per al de camió i quatre per al d’autobús. Hi acudiran onze examinadors de la plantilla de Lleida i d’altres prefectures. A més, s’ha previst una convocatòria extraordinària d’exàmens que tindrà lloc el dissabte dia 28 a la ciutat de Lleida. El 15 de maig va tenir lloc una primera convocatòria a Lleida en la qual es van examinar un total de 315 alumnes.