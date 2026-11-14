La Pobla de Segur commemora el 75è aniversari de l'arribada del tren al municipi
La demanda acumulada de la línia és de 534.000 viatges amb una mitjana mensual de més de 40.000 usuaris
La Pobla de Segur ha commemorat el 75è aniversari de l'arribada del tren a la Pobla de Segur, el 13 de novembre de l'any 1951. La celebració ha consistit en un viatge a bord de l'històric Tren dels Llacs des de l'estació de Lleida-Pirineus fins a aquest municipi amb parades a Balaguer, Cellers, Tremp i Salàs de Pallars. L'impuls de la línia va suposar superar l'aïllament de les comarques pallareses i de la Noguera, connectant la plana amb la muntanya. Així mateix, el tren va impulsar la indústria i el creixement urbà i demogràfic a la zona. Actualment, la línia és gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la demanda acumulada de la línia és d'un total de 534.143 viatges amb una mitjana mensual de més de 40.000 usuaris.
L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha destacat que l'arribada del tren "va significar progrés, oportunitats i connexió" i ha recordat que la línia va néixer amb la previsió d'arribar fins a França, un projecte que va quedar aturat. En aquest sentit, Baró ha reivindicat "no donar per perduda l'ambició". "El Pirineu no pot quedar-se al marge de les grans infraestructures i de les oportunitats de mobilitat del país. Viure a l'Alt Pirineu no hauria de suposar tenir menys serveis", ha conclòs.
Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, ha destacat la importància de planificar infraestructures que permetin que "creixements futurs de població siguin més equilibrats" i ajudin a impulsar "un territori cohesionat" perquè "les oportunitats econòmiques arribin a tot arreu". "I amb això els trens són fonamentals", ha conclòs Ruiz i ha fet referència a la posada en marxa de la línia Lleida-Terrassa.
En el marc de la jornada de commemoració, s'ha lliurat una rèplica d'un bitllet original de l'època a les persones que han fet el viatge. Igualment, s'ha vinilat el tren i les estacions de la línia amb una imatge commemorativa dels 75 anys. Així mateix, també s'ha fet una visita a l'exposició 'La força d'un territori. 75 anys del tren de la Pobla' que repassa la història del ferrocarril. La mostra es pot veure fins al mes de gener a la Pobla de Segur i serà itinerant per aquells municipis de la línia que la sol·licitin.
Història
El projecte ferroviari inicialment contemplava unir Lleida amb Sant Gironç, a França. Després d'uns anys de negociacions, a finals d'estiu del 1907 s'iniciava la construcció per trams. Així, l'any 1924 el tren va arribar a Balaguer, el 1949 a Cellers i l'any 1950 a Tremp. Durant aquest període de temps es va haver de superar els reptes que presenta la orografia del terreny amb la construcció de nombrosos túnels i ponts. Finalment, el 13 de novembre de 1951 el ferrocarril va fer la seva entrada oficial a la Pobla de Segur davant una població expectant.
En un principi, el tren va impulsar la indústria i va provocar un creixement urbà i demogràfic a la zona. Durant les dècades posteriors, però, la manca d'inversions i manteniment van provocar el declivi de la línia i, a mitjans dels anys vuitanta, es va plantejar el seu tancament, que finalment es va evitar gràcies a la forta mobilització ciutadana amb la campanya 'Volem lo tren'.
En aquest context, la Generalitat de Catalunya i l'Estat van iniciar una negociació per al traspàs de la gestió de la línia a FGC, que es va materialitzar l’1 de gener de 2005. La prioritat va ser millorar i renovar les infraestructures, mentre que l’operació va ser subcontractada provisionalment a Renfe i la gestió de la circulació a Adif.
Gairebé una dècada després es va iniciar una nova fase per a la línia amb l'assumpció del manteniment d'infraestructura i instal·lacions per part d'FGC el 2014, l'assumpció de la regulació el 2015, i l'entrada en funcionament del nou model operatiu, amb tot el personal d'FGC i les noves unitats de tren el 2016.
La línia supera actualment el mig milió d'usuaris. Concretament, la demanda acumulada de la línia entre el novembre del 2025 i l'octubre del 2026 és de 534.143 viatges, amb una mitjana mensual de més de 40.000 usuaris. Igualment, s'ha consolidat el Tren dels Llacs, impulsat l'any 2009 com una iniciativa de referència que contribueix a la dinamització turística i econòmica del territori.