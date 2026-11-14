MOBILITAT
Sis freqüències a demanda connectaran el Pont i Pla de l’Ermita
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, va anunciar ahir una inversió de 200.000 euros per implantar un servei de transport semiflexible amb sis expedicions diàries entre el Pont de Suert i Pla de l’Ermita per reforçar la mobilitat de la comarca a l’hivern. Aquesta mesura, segons va ressaltar Paneque, s’afegeix a l’increment de freqüències de la línia entre Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert i la posada en marxa, el mes passat, del servei entre la capital de l’Alta Ribagorça i Vielha, i que es complementa amb l’augment d’un 75% de la dotació econòmica per al conveni de transport públic amb el consell comarcal de l’Alta Ribagorça entre 2024 i 2025.
Paneque va fer l’anunci durant la reunió del consell rector de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) celebrada al Pont de Suert, en la qual es va aprovar el pla de treball de la institució per al 2027, que té com a línies estratègiques la digitalització i l’impuls del Pirineu com a referent del piragüisme en aigües braves.