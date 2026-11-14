Terror, humor i friquis a Ponts
La localitat celebra Lo Festival de Cinema Friki amb la participació d’onze curts i un llargmetratge. El certamen reuneix prop de 200 espectadors a la Sala 1 d’Octubre
Ponts es va convertir el cap de setmana passat en la capital del cine més irreverent amb Lo Festival de Cinema Friki, que va reunir a la Sala 1 d’Octubre prop de 200 espectadors durant una jornada dedicada al terror, el misteri, la Castanyada i la cultura friqui. El certamen va obrir les portes a primera hora de la tarda i no va tancar fins a la mitjanit, després d’un popular sopar. Els treballs presentats havien de ser inèdits, estar rodats en català i incloure almenys una referència a la cultura friqui i al Halloween o a la Castanyada.
La programació va divulgar onze curtmetratges i un llargmetratge. Xocolata per Postres va guanyar el premi a Millor Curtmetratge, dotat amb un pernil cortesia de Ca la Rosita. Fent Amics va obtenir el premi al Moment més Terrorífic; La festa de disfresses... o no, la Referència més Friqui; i La Revenja de La Roca Premium, la Millor Referència Pontsicana. La Llegenda d’un Secret es va emportar Lo Vídeo Suprem, mentre que Lo Ranxo del Terror va rebre el Premi al Tongo, reservada al criteri exclusiu de l’organització. També es van premiar el millor curt vertical, amb Cat Horror Story; la millor interpretació de David Requena, para Apontscalipsis Zombie; i el millor cosplay, que va recaure en el Joaquim, disfressat de Sense Rostre. Els guanyadors van rebre trofeus Jacint Verdaguer a l’excel·lència audiovisual.
La jornada va incloure a més un concurs de coneixements friquis amb 32 preguntes, en el qual van participar unes cinquanta persones. Maria Bernuz i Borja Goga van resultar vencedors. L’organització va destacar una participació superior i més diversa que en la primera edició, amb assistents de Ponts, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Almacelles, Vilafranca del Penedès i Barcelona. Tots els vídeos estan disponibles al canal de YouTube @festivalcinemafriki.