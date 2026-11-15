El bisbat cedeix 13 pisos a Rialp
A l’avinguda del Riu, per convertir-los en habitatge social destinat a famílies i joves. Una vegada es consolidi l’operació, l’ajuntament prendrà mesures per desallotjar els okupes
El bisbat d’Urgell i l’ajuntament de Rialp han acordat que la diòcesi cedeixi al consistori un total de 13 pisos ubicats a l’avinguda del Riu per un termini de 75 anys per habilitar habitatges socials destinats a joves i famílies. Els habitatges formen part dos blocs de 20 pisos cada un –en un n’hi ha sis i a l’altre, set–, i una vegada el consell episcopal doni el vistiplau definitiu, passaran ser gestionats pel consistori, segons va explicar l’alcalde de la localitat, Gerard Sabarich.
Una vegada s’hagi segellat l’acord, els tècnics de l’ajuntament aniran a l’immoble per valorar quines actuacions s’han d’abordar, ja que segons Sabarich, la promoció encara no està finalitzada, la qual cosa suposarà que el consistori hagi de buscar finançament institucional.Es tracta de pisos d’una i dos habitacions, habilitades amb cuina i bany. L’alcalde va indicar que l’ajuntament se’n quedarà un per poder-lo utilitzar en cas d’emergència, com per exemple resituar veïns arran d’una situació extrema. Sabarich, a més, va agrair que el bisbat optés per l’ajuntament de Rialp “per gestionar un projecte d’aquesta envergadura” ja que, al principi, la diòcesi havia de cedir els habitatges a la Generalitat. Quan estiguin sota la seua competència, va remarcar el primer edil, el consistori abordarà els tràmits per desallotjar els okupes que viuen en alguns dels pisos dels dos blocs.
L’any passat el bisbat d’Urgell, juntament amb l’ajuntament de Rialp i l’empresa Consultoria Pallars, va presentar una denúncia sol·licitant el desallotjament d’un dels blocs. El procediment penal es va saldar amb sis encausats absolts pel Jutjat de Tremp, i el posterior recurs del bisbat davant de l’Audiència de Lleida va ser igualment desestimat, deixant sense efecte qualsevol mesura judicial immediata.
Els okupes, agrupats sota el col·lectiu L’Aixeta, consideraven que l’edifici és un “centre social alliberat” on, segons van explicar en el seu moment a les xarxes socials, buscaven “donar una segona vida a un espai abandonat per fomentar la cultura i la convivència”. Durant l’últim any han organitzat tallers, cursos, sessions de teràpia grupal i entrenaments d’arts marcials o projecció de pel·lícules.
Queixes veïnals
El cas ha generat també friccions amb el veïnat amb queixes des de fa temps. Sabarich ja va explicar l’any passat que “al bloc vivien diversos animals que provocaven sorolls i molèsties, especialment a la llar d’infants pròxima”. Va afegir que s’han produït episodis d’incivisme relacionats amb les mascotes i que “alguns veïns han arribat a discutir amb els okupes”, la qual cosa ha arribat a requerir presència policial. Aquesta situació canviarà als pisos quan els gestioni el consistori, segons l’alcalde.