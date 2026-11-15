METEOROLOGIA
Un estiuet de Sant Martí etern
Lleida registra un sufocant tram central de la tardor amb temperatures fins a vuit graus per sobre de les habituals en les últimes tres dècades. Les previsions anuncien la prolongació de la inusual calor i un ambient “extremament càlid” per a l’època
Us heu fixat que, al mirar al cel i a l’horitzó, es veuen passar menys bandades d’aus que altres anys per a aquesta època? I que, malgrat que n’hi continua havent moltes, no hi ha tants tudons com en altres tardors? Es tracta, com passa amb el menor consum de combustible a les calefaccions, d’un dels efectes secundaris de les temperatures inusualment altes que es van registrar a l’octubre i que es continuen donant al novembre.
Segons les dades facilitades per Aemet, les temperatures que registren les estacions de la seua xarxa es troben entre 4º i 8º graus per sobre de les mitjanes en el cas de les mínimes i entre 4º i 6º en el de les màximes. Es tracta d’anomalies tèrmiques que tenen com a valors de referència els del període 1991-2020, quan l’acceleració antropogènica del canvi climàtic ja estava activada.
“Destaca especialment l’anomalia de les mínimes”, explica Ramon Pascual, delegat d’Aemet a Catalunya, qui anota que, si la meteorologia no canvia, novembre “es qualificaria d’extremadament càlid”.
Les previsions apunten a una prolongació de la calor, amb les mínimes entre 9º i 11º i les màximes entre 19º i 21º a Lleida, forquilles de 5º a 9º i de 15º a 19º a la Seu o variacions d’1º a 7º i de 12º a 16º a Vielha la setmana que ve.
L’escalfament global, que afecta la vida quotidiana de les persones i la dels animals, porta des de finals de setembre afegint sants amb estiuet als tradicionals de Sant Miquel (29 de setembre) i Sant Martí (11 de novembre), tal com es pot observar als gràfics d’aquesta pàgina.
El diccionari defineix estiuet de Sant Martí com una “sèrie de dies temperats que sol fer a la tardor pels volts de Sant Martí”, una cosa que ja és més habitual que extraordinària si es té en compte, per exemple, que des del canvi d’estació a la capital amb prou feines hi ha hagut deu dies més freds o dotze de menys càlids del que és habitual. El contrast és encara més acusat al Pirineu.
El fet que s’estiguin registrant escenaris meteorològics similars al centre i al sud d’Europa està retardant les migracions dels ocells cap a la península Ibèrica, tal com revelen càlculs oficials com els del francès GIFS (Grup d’Investigació sobre la Fauna Salvatge), que xifren en poc més d’un milió els tudons que han creuat aquest any el Pirineu cap al sud quan l’any passat van ser 1,4 milions i l’anterior, més de dos. Els mosquits, per exemple, es mantenen actius mentre les temperatures mínimes no baixen de 10º ni la mitjana diària de 15º, una cosa que encara no passa de manera freqüent al pla de Lleida, tot i que sí a la muntanya.