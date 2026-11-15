Lleidatans es mobilitzen a Móra d'Ebre contra dels macroprojectes al món rural
Més d'un miler d'activistes de tot Catalunya, amb 250 entitats representades, participen a la manifestació unitària contra les "agressions al territori"
Tres entitats de Lleida han participat aquest diumenge en la manifestació unitària celebrada a Móra d'Ebre sota el lema 'El món rural no està en venda. Volem pobles vius', que ha congregat entre un miler i tres mil persones procedents de diferents punts de Catalunya a la Ribera d'Ebre. El president de la plataforma Lleida contra la MAT, Adrià Drago, ha explicat des de Móra que la marxa d'avui és la continuitat de la primera manifestació ruralista que es va celebrar el 5 d'octubre de 2025 a Lleida, sota el lema 'Defensem la terra. Volem pobles vius'.
El principal argument de la manifestació unitària contra el que anomenen les "agressions al territori" és que els projectes per desenvolupar l’energia renovable s’han de fer amb consens dels afectats i amb “coherencia” i sentit comú, de manera que caldria aprofitar “terrenys antropitzats” per desenvolupar-los.
Ha ficat com a exemple la macroplanta solar d’Alcarràs, que asegura que tindrà una superficie de 800 hectàrees que havien estat productives i en reg, i la MAT Alcarràs-Mangraners, que “ha trinxat l’Horta de Lleida”. Les organitzacions convocants han posat sobre la taula la possibilitat de convocar mobilitzacions properament per endegar el camí cap a la negociació política.
En la manifestació unitària han estat representades fins a 250 entitats.. Entre les reivindicacions compartides, l'organització destaca la retirada del projecte de llei de simplificació dels tràmits ambientals i urbanístics, la retirada del PLATER i una moratòria per a la instal·lació de centrals eòliques i solars en sòl natural o rústic. S'hi afegeix el rebuig envers la construcció i l'ampliació de nous abocadors i la petició de bloquejar les compres dels fons voltor de les terres agrícoles. També demanen aturar les plantes de biogàs o els projectes de centres de dades fins que no estiguin condicionats a estudis elaborats científics sobre els usos que fan de l'aigua i l'energia i el seu impacte en el territori i el clima.
La marxa ha demostrat la consonància dels diferents moviments repartits arreu de Catalunya que s'oposen a les "agressions al territori". En aquest sentit, els manifestants han reclamat tornar a ser escoltats per part de les administracions. "Venim a reclamar la veu rural, ens trobem un seguit de projectes que els ubiquen en aquestes poblacions perquè saben perfectament que no hi haurà tanta oposició com en un altre lloc. El món rural ha deixat de ser protagonista i ha passat a ser un espai que ha d'acollir tant sí com no tots aquests projectes des del punt de vista del Govern", ha asseverat Axel Baiget, de la plataforma No a la Mat Catalunya Aragó.