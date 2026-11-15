Més de 150 nens a la Miniolimpíada
La tradicional prova esportiva es va celebrar ahir al Pont amb èxit de públic malgrat la pluja. Hi van participar centres escolars de l’Alta Ribagorça, Ribagorça oscenca i de la Val d’Aran
Més de 150 nens van participar ahir en la 51a edició de la Miniolimpíada del Pont de Suert, coneguda popularment com la Mini, un esdeveniment atlètic infantil i escolar de referència a la comarca de l’Alta Ribagorça, en la qual van participar nens des d’I2 fins a sisè de Primària també de la Ribagorça oscenca i la de la Val d’Aran, d’on van acudir una trentena d’escolars, segons va explicar el president del Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça, Josep Borraz. A més dels premis en les diferents categories, tots els participants es van emportar el seu reconeixement, va remarcar. Les proves, que es van fer a la zona esportiva de la capital, combinen l’atletisme tradicional amb un enfocament lúdic, inclusiu i participatiu durant tot el matí, destacant proves de velocitat com una miniduatló, que combina carreres a peu i en bicicleta de muntanya o el Veloenfanga’t, que és una carrera americana que barreja el cros amb obstacles poc convencionals com fang, palla, rodes o tubs. La tradicional competició, que l’any passat va complir mig segle, té com a objectiu la promoció de l’esport escolar a les comarques de muntanya. Està organitzada pel Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça, el Cicle Formatiu de Neu, el consell comarcal, i els ajuntaments del Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller. També hi col·labora l’estació d’esquí de Boí Taüll, que concedeix diversos premis. La pluja que va caure en alguns moments no va deslluir la competició, que va estar molt freqüentada tot el matí tant pels nens com per les seues famílies.