TRÀNSIT
Més de 200 exàmens en un sol dia
La DGT va organitzar a la Seu d’Urgell una jornada extraordinària per reduir les llargues llistes d’espera per al carnet de conduir. Hi van anar 11 examinadors de Lleida i d’altres prefectures
La Direcció General de Trànsit va fer ahir a la Seu d’Urgell més de 200 exàmens pràctics entre els 184 aspirants (alguns en més d’una modalitat) que es van presentar a les proves pràctiques a la capital de l’Alt Urgell gràcies a la jornada extraordinària per reduir les llargues llistes d’espera que afecten les comarques de Lleida i, especialment, els territoris de muntanya, i que havien reclamat en reiterades ocasions les autoescoles catalanes. Els primers aspirants van arribar puntuals a les 7.30 hores del matí un dia marcat per la pluja. Els últims exàmens van acabar passades les 18.30 hores. Al migdia hi va haver una pausa per dinar. En funció del tipus de carnet, els aspirants, arribats de punts molt diferents del Pirineu lleidatà, es van distribuir entre la pista situada davant del parc de Bombers de la ciutat, que va acollir les persones que s’examinaven de motocicleta (29 aspirants), camió (28 aspirants) i autobús (4 aspirants), i al Camí Ral de Cerdanya, que va concentrar tots els aspirants a obtenir el permís de cotxe (123).
En total hi van anar 11 examinadors de la plantilla de Lleida i de prefectures de Trànsit d’altres províncies. La realització de les proves pràctiques de conduir va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament de la Seu, que va habilitar els espais en el municipi per poder fer les diferents proves.
A la convocatòria extraordinària d’ahir a la Seu d’Urgell, la Direcció General de Trànsit afegirà un altre dia a Lleida. Serà el dissabte 28 de novembre i s’espera que es facin prop d’un miler d’exàmens, segons va explicar ahir la candidata al Congrés per Lleida Inés Granollers, que va visitar la zona dels exàmens d’ahir per reivindicar “els superdissabtes com una mesura aconseguida a Madrid, acordada per Esquerra Republicana amb la DGT, per reduir les llistes d’espera del carnet de conduir.”
La republicana, acompanyada pel candidat al Congrés per l’Alt Pirineu i Aran, Àlex Godoy i del candidat al Senat, Pol Oliva, va reclamar “més examinadors i el traspàs de les competències a Catalunya per poder donar una resposta definitiva a un problema que condiciona especialment el jovent de la zona del Pirineu”.
Així mateix, va valorar que la iniciativa “demostra com el treball parlamentari i la negociació política poden traduir-se en solucions concretes per a la ciutadania”.