SEGRE

Un ramat de vuitanta vaques ‘pren’ l’L-500 entre Llesp i Barruera

Un ramat de vuitanta vaques ‘pren’ l’L-500 entre Llesp i Barruera - X.C.

Un ramat de vuitanta vaques ‘pren’ l’L-500 entre Llesp i Barruera - X.C.

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Un ramat de 80 vaques va prendre ahir la carretera L-500 per baixar de les valls d’alta muntanya de l’Alta Ribagorça fins a les zones on passaran l’hivern. El recorregut va estar controlat pels Mossos, que van dirigir la circulació i van donar pas alternatiu des de Llesp a Barruera. El d’ahir va ser un dels últims ramats que es va desplaçar, ja que la majoria dels animals ja han abandonat l’alta muntanya després de les primeres nevades.

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