La llana de xisqueta demana pas com a substrat per a cultius d’hivernacle
Diversos estudis la perfilen com a substitut de la torba per l’alta capacitat de retenir aigua
Els plans de la UE per reduir l’ús de la torba com a substrat mineral per als cultius d’hivernacle han obert la porta a donar un ús a la llana d’ovella Xisqueta, les escasses possibilitats d’aprofitament de la qual han convertit les 20.000 tones que genera cada esquilada primaveral, a raó d’un a dos quilos per cadascun dels 15.000 animals, en un problema per als ramaders.
El projecte Peatless, finançat per la UE, està testant l’elevada capacitat d’aquesta llana per retenir aigua, i això la situa com un dels principals candidats per rellevar la torba, un carbó d’origen vegetal en fase inicial de formació, com a substrat als hivernacles i en altres cultius de test. La demanda anual de torba per a aquest ús a tot l’Estat ronda el milió i mig de metres cúbics.
“La llana és un pèl amb la fibra buida, i això reté aigua”, explica Minerva Porté, emprenedora rural i dissenyadora (va obtenir el premi Reimagine Textil 2025 i dirigeix el projecte New Pasture Design) que col·labora en el projecte d’investigació, impulsat per la Fecoc (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum). “La de la xisqueta és de les més gruixudes, amb diàmetres de 30 a 35 micres davant dels 18 de la merina, la preferida de la indústria tèxtil. A partir de 26 micres comença a picar i es trenca més, i per això la rebutgen”, assenyala.
Porté ha fet una de les aportacions fonamentals del projecte, per al qual ha modificat una moledora de panís que permet tallar la llana molt fina. “La llana tal com s’esquila no es pot utilitzar en l’agricultura, pel risc de generar arrossegaments quan es treballa, i polvoritzada es degrada amb rapidesa”, anota.
Porté es dedica a recollir la llana, a processar-la i a enviar-la als centres d’investigació que participen en el programa Peatless. A La Rioja, on participen en el projecte el CTICH (Centre Tecnològic d’Investigació del Xampinyó) i l’empresa de tecnologia Cesens, certifica les elevades prestacions de les fibres de llana de xisqueta per al cultiu de productes hortícoles com el pèsol, i a Saragossa el CITA (Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària) fa el mateix amb la germinació i el desenvolupament de llavors.
“Ara estan començant a testar l’ús com a substrat per a cultius d’hivernacle, i tot apunta que donarà resultat. La nostra intenció és sortir al mercat l’any que ve, a la primavera”, indica Minerva Porté. Les restriccions per a la torba arranquen el 2030.