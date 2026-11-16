El Pallars impulsa una marca pròpia de carn de caça de quilòmetre zero
Isona ofereix punt de recollida i sala per trossejar
Isona i Conca Dellà planteja habilitar un punt de recollida de peces cinegètiques i una sala d’especejament d’animals, va explicar l’alcaldessa, Jeannine Abella, vinculats al projecte de marca pròpia de carn de caça que impulsa Pallars Actiu.
El Projecte Cinegètic al Pallars, que es troba en la seua primera fase de desenvolupament, té ara com a eix l’escorxador de la Pobla de Segur (que reobre avui) que pot actuar com a punt de recollida de peces i estarà equipat per servir com a sala d’especejament d’aquests animals. Paral·lelament, l’ajuntament d’Isona estudia afegir al seu escorxador, la concessió del qual traurà a concurs aviat després de vèncer l’anterior, el servei de punt de recollida de peces de caça. A això se suma la possibilitat d’utilitzar un solar municipal classificat com a sòl per a equipaments per instal·lar-hi una sala d’especejament, per a la qual també hi ha alguns espais de propietat privada disponibles.
“Per anar bé, el punt de recollida hauria d’estar operatiu aquest any, per agafar la part final de la temporada de caça”, va assenyalar Abella, qui va destacar que es tracta, en qualsevol cas, d’espais “subsidiaris de la Pobla” i que operarien “de forma coordinada”. “Es tracta de posar les coses fàcils, de col·laborar,” va anotar.
El projecte consisteix a transformar la carn de caça en un producte de qualitat, ja sigui en fresc, mitjançant elaborats com embotits o patés o plats de cinquena gamma (precuinats) i a retenir a la comarca tot el valor afegit del procés desenvolupant tota la cadena, des de la captura de la peça fins a la venda del producte acabat, van explicar fonts de Pallars Actiu, que van anotar que aquest procés “permet multiplicar el valor del recurs i obre noves portes d’activitat empresarial al Pallars”. Els punts de recollida i les sales d’especejament són una part clau del projecte. La seua absència al Pallars Jussà obliga els eventuals transformadors de la carn a adquirir-la en altres zones, sovint a Girona, on es troben les empreses de trossejament més properes.
La idea és donar suport a la marca “en la proximitat, la traçabilitat, la qualitat, el respecte pel medi i la contribució a l’equilibri cinegètic”, assenyalen les mateixes fonts, que anoten que la cadena ja té una base en “les proves realitzades en un obrador de Tremp i els preacords existents amb l’operador i el distribuïdor”.