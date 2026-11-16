RENOVABLES
Protesta contra macroprojectes al camp amb accent de Lleida
A Móra d’Ebre, amb fins a 250 entitats
Tres entitats de Lleida van participar ahir en la manifestació unitària celebrada a Móra d’Ebre sota el lema El món rural no està en venda. Volem pobles vius, que va congregar entre un miler i tres mil persones de diferents punts de Catalunya. El president de la plataforma Lleida Contra la MAT, Adrià Drago, va explicar des de Móra que la marxa va ser la continuïtat de la primera manifestació ruralista que es va celebrar el 5 d’octubre del 2025 a Lleida. El principal argument de la manifestació unitària contra el que denominen les “agressions al territori” és que els projectes per desenvolupar l’energia renovable s’han de fer amb consens dels afectats i amb “coherència” i sentit comú, de manera que caldria aprofitar “terrenys antropitzats”.Va posar com a exemple la macroplanta solar d’Alcarràs, que va assegurar que tindrà una superfície de 800 hectàrees que eren productives i la MAT d’Alcarràs-Mangraners, que “ha trinxat l’Horta”. Les organitzacions convocants han posat sobre la taula la possibilitat de convocar mobilitzacions. A Móra està projectada una gigafactoria de dades.