El taller Cruma busca un local propi per obrir un microteatre
Inicia una campanya de finançament col·lectiu per consolidar el projecte d’arts escèniques
Cruma, el taller d’arts escèniques de Tàrrega, vol fer un nou pas en el seu creixement amb la creació d’un espai propi. Els seus impulsors, Genís Farran i Laura Barquets, van anunciar ahir a la plaça dels Àlbers de la capital de l’Urgell que busquen un local on instal·lar un microteatre, una petita sala amb capacitat per a uns 80 espectadors que permeti acollir propostes emergents i alternatives, assajos, tallers i muntatges de petit format. “Busquem un local per canviar de casa i donar més estabilitat al projecte”, van assenyalar.
Cruma reuneix actualment més de 200 alumnes cada setmana en les seues classes i considera que disposar d’una seu pròpia permetria consolidar la seua activitat i, alhora, ampliar l’oferta escènica de la capital de l’Urgell. Farran i Barquets van apuntar que “Tàrrega compta amb una intensa programació cultural i el Teatre Ateneu registra una elevada ocupació”. Tanmateix, “les seues més de 500 butaques fan que resulti massa gran per a determinades propostes de petit format”, van indicar.
Cruma ha estat seleccionat en l’última convocatòria dels premis Reeixim L’Oesst com a projecte de la comarca de l’Urgell. Aquests guardons, impulsats per Ponent Coopera amb la col·laboració dels sis consells comarcals de Ponent, la Diputació i Leader Ponent, tenen com a objectiu fomentar la creació de noves cooperatives al territori. En el marc d’aquest premi, Cruma iniciarà aquest dijous 19 de novembre una campanya de finançament col·lectiu amb l’objectiu de recaptar 4.000 euros. El consell de l’Urgell duplicarà les aportacions ciutadanes, la qual cosa permetrà assolir un finançament mínim de 8.000 euros.
Farran i Barquets van explicar que els fons es destinaran a la fase inicial del projecte, que inclou la recerca d’un local, l’estudi de la seua viabilitat, l’anàlisi de les necessitats arquitectòniques i la identificació de noves vies de finançament.
Les persones interessades a col·laborar podran efectuar les seues aportacions fins al dimecres 23 de desembre a través de la plataforma Goteo.org. Amb aquesta campanya, Cruma vol implicar la ciutadania en la consolidació del seu projecte i la creació d’un nou espai cultural que ampliï les possibilitats d’exhibició i creació escènica a Tàrrega.