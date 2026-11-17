Agilitzen l’extracció de llenya de zones cremades en 7 pobles
La DGA elimina el permís previ per accelerar la recuperació de les zones afectades
La conselleria de Medi Ambient i Turisme del Govern d’Aragó ha decidit agilitzar l’extracció de llenya i arbres cremats de la muntanya de set municipis lliterans que l’estiu passat es van veure afectats pels incendis. La mesura té com a finalitat facilitar la restauració i la recuperació de les terres danyades.
La principal mesura, segons recull una recent ordre, consisteix a suprimir l’obligació dels propietaris de tramitar una autorització prèvia i, en lloc d’això, substituir-la per una declaració responsable.
La mesura afecta els termes d’Alcampell, Sanui i Alins, Peralta de Calassanç, Sant Esteve i Tamarit de Llitera, afectats juntament amb Fonts (Cinca Mig) per l’incendi que a finals del mes de juny va arrasar 4.525 hectàrees de muntanya mediterrània, bosc i cultius de cereal, i els municipis d’Albelda i Castellonroi, on a començaments de juliol van cremar unes altres 425 hectàrees.
En aquest sentit, la permanència de fusta cremada o danyada a les muntanyes després d’un incendi “afavoreix la proliferació de plagues i malalties forestals, incrementa el risc d’incendis posteriors, dificulta els processos de regeneració natural i restauració hidrològic forestal”, la qual cosa comporta el risc d’intensificar els processos de deteriorament del medi, assenyala l’ordre.
Aquesta situació, assenyala el document, “fa necessari habilitar mesures administratives que agilitzin i permetin una retirada ràpida de la fusta cremada amb l’objectiu d’afavorir la regeneració de les superfícies forestals” danyades pel foc. Es tracta, afegeix, d’una “actuació preliminar necessària per a la reducció del risc d’erosió, el control dels processos de degradació ecològica i l’execució de futures actuacions de restauració hidrològica forestal, millora d’hàbitats i recuperació de la coberta vegetal”.
Al voltant d’un terç de la superfície arrasada per aquests incendis era d’arbratge. Agroseguro va rebre comunicats de sinistre que sumaven 1.244 hectàrees de cereal pendents de collir, bàsicament de blat i d’ordi, cereals dels quals es van perdre 5,5 milions de quilos. A més, una superfície similar havia estat ja collida, i la resta era muntanya, sotabosc en alguns casos i boscós en la majoria de les ocasions.
La retirada de la fusta cremada d’una àrea incendiada presenta un triple objectiu: evitar plagues en els arbres que han sobreviscut, reduir el risc d’erosió i estimular l’activitat econòmica mitjançant els treballs d’extracció i selecció i amb la venda de l’aprofitable.
El canvi normatiu afecta els treballs de tala, abatiment, processament, desembosc, extracció, emmagatzemament, transport i comercialització de “fusta procedent d’arbres morts, cremats o greument afectats per incendis forestals”, així com també l’obertura de vies d’extracció temporals a les mateixes finques.
Les retirades estan sotmeses a règim d’inspecció i control.