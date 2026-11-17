Busquen un veí de Ribera d'Ondara desaparegut des de dilluns
L'home, de 66 anys i regidor de l'ajuntament, va marxar de casa ahir al matí amb el seu Jeep de color gris
Mossos d'Esquadra i voluntaris busquen un veí de Ribera d'Ondara de 66 anys desaparegut des d'ahir dilluns. Segons ha difós l'ajuntament, es tracta de Ramon Bonet, regidor del consistori, de qui no es tenen notícies des d'ahir al matí, quan aproximadament a les 11 hores va sortir de casa amb el seu vehicle Jeep gris. L'home no porta documentació ni telèfon mòbil.
L'ajuntament de Ribera d'Ondara ha convocat aquest dimarts al migdia voluntaris per organitzar una recerca pel municipi.