GESTIÓ
Candidatura alternativa al Canal d’Urgell
Jaume Perera va presentar ahir la documentació necessària per presentar-se a les eleccions del 17 de desembre i l’actual president, Amadeu Ros, haurà de fer-ho aquesta setmana
Jaume Perera va formalitzar ahir la seua candidatura a la presidència del Canal d’Urgell, que disputarà a l’actual responsable de l’entitat, Amadeu Ros, en les eleccions del proper 17 de desembre. Perera va presentar la documentació necessària per presentar-se als comicis, inclosos els avals de síndics que representen almenys 5.000 hectàrees. L’aspirant, que ja havia anunciat la intenció de presentar-se en l’assemblea de síndics del passat 25 d’octubre, considera que la comunitat necessita un canvi profund en el seu funcionament. “És un acte de coherència després de tot el que hem vingut fent durant els últims anys”, va assegurar. En aquest sentit, la seua proposta aposta per una gestió més professional, transparent i propera als regants, a més d’una modernització de les infraestructures que respongui a les necessitats del territori. Qüestiona que els projectes de modernització plantejats fins ara hagin sorgit de l’Administració i no de la mateixa comunitat de regants. Reconeix que inclouen aspectes positius, però considera que no s’ha aconseguit el consens necessari per portar-los endavant. “No serem capaços d’aprovar una modernització si no som capaços de generar una proposta que tingui consens al territori”, va afirmar. També va defensar que la Casa Canal ha d’obrir-se més als agricultors i millorar la comunicació amb les col·lectivitats. La presentació de la candidatura coincideix amb els primers canvis de presidència en dos col·lectivitats, uns resultats que Perera interpreta com un senyal de la voluntat de renovació del sector (vegeu el desglossament).
El termini per presentar candidatures finalitza el 20 d’aquest mes, en què Amadeu Ros haurà de presentar la seua aquesta setmana. Aquest diari va intentar contactar amb ell sense èxit.