El consell de la Cerdanya avala una millora salarial
Impulsa la primera valoració de llocs de treball. L’increment serà efectiu a partir del mes de gener del 2027
El consell comarcal de la Cerdanya ha fet un pas endavant per modernitzar la seua estructura interna i avançar cap a un model retributiu més equitatiu. Per primera vegada en la seua història, la institució ha engegat una Relació i una Valoració de Llocs de Treball (RVLT), dos instruments tècnics destinats a analitzar l’organigrama de forma global, definir amb precisió les funcions de cada plaça i fixar criteris objectius per determinar els sous. L’actuació obre la porta a una millora salarial significativa per a tota la plantilla.
L’objectiu és apostar per perfils més professionalitzats que reconeguin la implicació i la responsabilitat dels treballadors, equiparant les condicions laborals de l’ens a les de les administracions de referència de Catalunya. El calendari amb què treballa l’executiu comarcal situa l’entrada en vigor dels augments salarials l’1 de gener del 2027.
Però per complir aquest termini serà necessari aprovar prèviament la valoració tècnica i tancar un acord amb la representació sindical en el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, un pacte que ha de donar garanties tant a l’administració com al personal.
L’ens comarcal va destacar ahir que la nova eina aportarà una transparència més gran i seguretat jurídica a la institució, alhora que ajudarà a retenir el talent intern per oferir un millor servei a la ciutadania de la comarca.