MOSSOS
Deu adolescents imputats per llançar pedres a cotxes que circulaven per una carretera a Miralcamp
Va passar durant la Castanyada a l’L-200
Els Mossos d’Esquadra han detingut un adolescent i n’han imputat nou més, tots ells d’entre 14 i 15 anys, per llançar pedres i ous contra cotxes que la nit de la Castanyada circulaven per la carretera L-200 al seu pas per Miralcamp. Els menors investigats són veïns d’aquesta localitat del Pla d’Urgell i han estat imputats per un delicte viari per haver posat en risc la circulació i un delicte de danys.
Els fets van tenir lloc la nit del passat 31 d’octubre als afores de la localitat quan vehicles que anaven per la carretera L-200 van rebre l’impacte de pedres i ous que un grup de persones els llançava al seu pas. Diversos cotxes van tenir desperfectes amb llunes trencades i danys a la carrosseria. A més, una conductora va haver de ser atesa per l’ensurt que es va emportar. Pel que sembla, algun conductor es va veure obligat a parar i no va poder seguir amb la marxa perquè, a causa de la ruptura de la lluna davantera, no tenia visibilitat.
Els Mossos d’Esquadra van rebre trucades per part de xòfers afectats. Així mateix, un dels ocupants d’un vehicle va poder gravar els infractors. Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles i van aconseguir interceptar un dels sospitosos, mentre que la resta va aconseguir fugir. El menor detingut va ser traslladat a la comissaria de Mollerussa i va sortir en llibertat amb càrrecs hores després amb l’obligació de presentar-se davant la Fiscalia de Menors. Així mateix, la policia catalana va obrir una investigació que ha permès identificar nou adolescents més, tots ells d’entre 14 i 15 anys, que suposadament també van participar en aquest acte vandàlic, segons va informar ahir un portaveu del cos.
Tots ells estan sent investigats per un delicte de danys i un delicte contra la seguretat en el trànsit per posar en perill la circulació.
La Fiscalia de Lleida va registrar l’any passat un total de 640 delictes comesos per menors d’edat (entre 14 i 18 anys), cosa que suposa un augment del 36,7% respecte al 2024, com ja va publicar SEGRE.