Endesa cedeix a la Torre de Capdella unes 700 peces del seu fons històric
La majoria, material fotogràfic que recull, entre d'altres, la construcció de la central hidroelèctrica
Endesa ha cedit a l'ajuntament de la Torre de Capdella i al Museu Hidroelèctric del municipi del Pallars Jussà unes 700 peces del fons històric de la companyia, que se sumen al centenar que ja havien estat cedides al consistori amb anterioritat.
Entre el patrimoni entregat hi ha diversos aparells, tot i que la majoria del material forma part de l'arxiu fotogràfic digitalitzat d'Endesa, amb imatges de la construcció de la central hidroelèctrica i les colònies d'estiu Molinos que es feien al municipi.
El conveni de la cessió del material ha estat signat aquest dimarts al matí a Lleida en un acte amb la resposable del fons històric d'Endesa, Vanesa López, i l'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau.