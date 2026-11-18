ENERGIA
Endesa trasllada a la seu de Lleida el Fons Històric, format per unes 3.500 peces
Firma la cessió a la Torre de Capdella de 750 peces per al Museu Hidroelèctric. Documents i fotos dels campaments d’estiu i la construcció de les centrals o la visita d’Alfons XIII el 1924
Endesa ha traslladat el Fons Històric de la companyia, que gestiona una fundació homònima, a la seu que té als Mangraners i on ara hi ha dipositats uns 3.500 elements, sobretot, de patrimoni tecnològic. Fins aquest any, el Fons es trobava en un magatzem del polígon de la Zona Franca de Barcelona. Però fa uns mesos “va sortir l’oportunitat de portar-lo a Lleida” i la companyia la va aprofitar, va explicar ahir Vanessa López, responsable del dipòsit. En aquest s’emmagatzemen peces com quadres de control i maniobra, elements de les primeres centrals hidroelèctriques de Catalunya construïdes al Pirineu, telèfons, inclosa una cabina de fusta, comptadors, calculadores i màquines d’escriure, entre altres molts, així com una maqueta de la central tèrmica del Besòs que van elaborar els treballadors i va requerir transport especial per al trasllat. El Fons comprèn també arxius fotogràfics, documentals, videogràfics i societaris, gairebé tots digitalitzats en 51.000 registres de lliure accés i que es remunten a començaments del segle XX, des que Fred Pearson i Emili Riu van fundar La Canadiense y Energía Eléctrica de
Catalunya, passant per Riegos
y Fuerza del Ebro fins a l’actual Endesa (propietat principalment de la italiana Enel).
D’altra banda, López va firmar al mateix magatzem que allotja el Fons el traspàs a l’ajuntament de la Torre de Capdella de 750 peces entre material i fotografies que s’incorporaran al Museu Hidrològic de Capdella, que ja en tenia un altre centenar de cedides el 2010.
Amb aquest acord, la Fundació haurà cedit a diferents espais de Lleida 11.465 elements, entre el Museu de Capdella (827); el de l’Aigua de Lleida (23), l’ajuntament de Torres de Segre (22); la central de Talarn (29); la UdL (1); la central de Camarasa (6) i el consell de l’Alta Ribagorça (10.580).
Als campaments es van allotjar centenars de nens, principalment fills de treballadors de les obres. Comptaven amb un himne propi, titulat Somos fecsistas, i són només alguns dels personatges que explica el material cedit. Per a López, és important que “el llegat torni als orígens”, “saber d’on venim per entendre els reptes que venen”.