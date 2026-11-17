INFRAESTRUCTURES
Una rebentada obliga a tancar un carrer a Castelldans
Provocada pel continu pas de camions pel centre
Una rebentada per una fuita d’aigua a la xarxa de proveïment va obligar a tancar ahir l’L-702 al centre de Castelldans i a desviar els cotxes per carrers adjacents i els camions per la C-233. Segons l’alcalde, Conrad Llovera, el continu pas de vehicles de gran tonatge pel nucli urbà ha anat deteriorant les canonades que donen aigua de boca i “finalment, s’han avariat”. Llovera va indicar que al dia arriben a passar pel poble més de 150 camions, a més de turismes i tractors, una xifra que augmenta durant la campanya de la recollida d’olives per a la producció d’oli, va puntualitzar.
La carretera és competència de la Generalitat, a la qual el consistori ja ha sol·licitat permís per mantenir la via tancada durant una setmana, que és el que està previst que duraran els treballs de reparació i consolidació de la carretera. “Fa temps que venim avisant que la xarxa de canonades no suporta el pas de camions i que Territori apliqui solucions per a aquest tram”.
Així mateix, l’alcalde va reclamar que, mentre no es faci realitat la variant que ja es contempla a les obres de l’Eix de les Garrigues, s’instal·lin semàfors i es reguli la velocitat, ja que arriben a passar a 50 km/h, que és el permès, va remarcar. A més, va incidir que són carrers molt estrets. L’ajuntament va tornar a obrir a la tarda el subministrament després de reparar la ruptura.