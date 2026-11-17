Vuitanta alumnes es juguen l’any al bus
Estudiants fragatins d’FP fa dos mesos que acumulen faltes pels retards del transport públic. L’alternativa és una línia privada el preu de la qual es dispara fins als 140 €/mes
Els vuitanta estudiants del Baix Cinca que de dilluns a divendres es desplacen a Lleida per seguir els seus estudis de grau a la Caparrella i en centres privats com Ilerna s’estan jugant aquest any el curs com a conseqüència de les deficiències del transport públic entre Fraga i la capital de Ponent: l’escassetat de places ofertes en els serveis d’autobús matinals està fent que entorn de trenta d’aquests alumnes d’FP sumin diàriament una o dos faltes d’assistència a classe.
“Les classes a la Caparrella comencen a dos quarts de nou del matí, però si no hi ha lloc als primers autobusos s’arriba a l’estació de Lleida a les 8.40, i després has d’agafar el bus de reforç o la línia 10 d’Autobusos de Lleida per arribar al centre d’ensenyament”, explica Sergi Labaila, un dels afectats. “Quan et passa això, acabes perdent almenys una classe i mitja”, assegura.
El transport dels estudiants entre Fraga i Lleida requereix més d’un autobús. “N’omplim un de 63 places i mig de 51”, assenyala Labaila. El problema és que, com venen denunciant des de mitjans de setembre, tant els alumnes com els usuaris aliens a l’ensenyament que viatgen de manera habitual entre les capitals del Baix Cinca i de Ponent per altres motius, normalment laborals o sanitaris, la companyia Hife no acostuma a disposar d’aquesta capacitat de transport en el servei de les 7.15 hores, que arriba a l’estació intermodal de Lleida a les 8.00. El següent arriba a les 8.40, amb les classes començades i un desplaçament pendent d’entre 22 i 39 minuts en funció de les freqüències de pas dels autobusos urbans.
“Els has d’explicar als professors què ocorre”, explica. En la majoria dels casos, la falta a classe queda registrada. En ensenyaments mitjans sol aplicar-se un llindar de tolerància d’un 20% de faltes. Si l’alumne el supera, s’enfronta en uns casos al suspens i en altres a exigències extra com treballs i exàmens.
A això se li sumen els episodis d’overbooking (venda de més bitllets que places) que, segons han denunciat els usuaris davant de l’ajuntament de Fraga, s’han produït en les últimes setmanes.
D’altra banda, la situació és similar a la tarda, amb la sortida dels últims serveis de Lleida a Fraga a les 18.45 i a les 20.30. L’alternativa, si les classes acaben més tard o no hi ha prou temps com per arribar a l’enllaç, és utilitzar una línia privada, el preu del qual se’n va als 140 €/mes; és a dir, 1.400 al llarg dels deu mesos del curs.
Per la seua part, l’empresa que presta el servei d’autobús de Lleida a Fraga, Hife, remet la conselleria de Foment del Govern d’Aragó per a qualsevol dubte. Segons indica en la resposta a un usuari, li ha comunicat “les necessitats detectades en l’explotació” perquè valori “les mesures que corresponguin”.