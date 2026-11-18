INCENDIS
Cremen un camió i els cotxes que transportava a Massoteres
Fins a deu dotacions dels Bombers van treballar ahir a la tarda en un aparatós incendi d’un camió que transportava cotxes a la carretera C-451 al seu pas per Massoteres. El foc es va declarar a les 18.14 hores, va obligar a tallar la carretera, el camioner va resultar il·lès i van cremar diversos vehicles.
D’altra banda, dos dotacions van treballar ahir al matí en l’incendi d’una furgoneta a la C-12 al seu pas per la localitat de Balaguer.