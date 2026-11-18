TRÀNSIT
Cues de fins a 5 quilòmetres per un xoc a l’A-2 al Pla d’Urgell
L’autovia A-2 va registrar retencions de fins a cinc quilòmetres a primera hora de la tarda d’ahir al Pla d’Urgell a causa d’una col·lisió entre dos vehicles a l’altura de Bell-lloc que es va saldar amb dos ferits lleus. El sinistre es va produir a les 14.24 hores quan, per causes que es desconeixen, van col·lidir una grua d’assistència i un turisme que, pel que sembla, era un taxi. L’accident va obligar a tallar la via cap a Lleida durant una mitja hora.
A conseqüència de l’impacte, un dels dos conductors va quedar atrapat i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que van activar tres dotacions. A les 14.48 hores van aconseguir alliberar la víctima. Els dos ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic lleu. Posteriorment, van retirar al voral un dels vehicles sinistrats, la qual cosa va permetre obrir un dels carrils. Hi va haver lentitud en un tram de fins a cinc quilòmetres fins a les 16.00 hores, quan es va reobrir el segon carril, segons va informar el Servei Català de Trànsit.