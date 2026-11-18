El Japó agraeix a Ivars que divulgui la seua cultura a Ponent
La cònsol del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, va rebre al consolat l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, i el director del Festival Matsuri de Ponent, Genís Castelló, en reconeixement a la seua tasca de difusió de la cultura i la gastronomia japoneses a Ponent. La visita va coincidir amb el comiat de Shikata, que posa fi a més de dos anys al capdavant del consolat. Els representants d’Ivars li van agrair el seu suport i col·laboració.