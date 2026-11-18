Mollerussa, sense Pla de Barris ni de Pobles, critica la selecció
L’ajuntament al·legarà i iniciarà accions legals per intentar revertir l’exclusió. Solsona apunta a criteris polítics a l’adjudicar els fons
L’ajuntament de Mollerussa presentarà al·legacions contra l’exclusió de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat i ha acordat impugnar el Pla de Pobles, al considerar injustificats els criteris que deixen la ciutat fora d’ambdós programes d’ajuts. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Marc Solsona, que va qüestionar els criteris de selecció i va apuntar a motivacions polítiques en unes decisions que, segons va advertir, poden situar Mollerussa en desavantatge davant d’altres capitals de comarca.
Solsona va defensar la qualitat del projecte presentat al Pla de Barris, valorat en 12,5 milions d’euros, que contemplava actuacions urbanístiques i socials durant quatre anys. L’alcalde va recordar que Mollerussa i Tàrrega són les dos úniques capitals de comarca que no han accedit al programa en cap de les dos convocatòries. “No llancem la tovallola ni ens resignem”, va afirmar. El consistori reclamarà conèixer la puntuació obtinguda i els motius de l’exclusió quan es publiqui oficialment la resolució provisional. “Jo veig aquí un criteri subjectiu de caràcter polític”, va assegurar Solsona, que va valorar que el fet de no estar governada pel PSC o ERC pogués haver influït en la decisió final.
Respecte al Pla de Pobles, l’alcalde considera injustificat que el programa es dirigeixi a municipis de menys de 5.000 habitants i a capitals de comarca de menys de 15.000, i es deixi fora Mollerussa. En aquest sentit, Solsona va recordar que la legislació municipal estableix diferències competencials a partir dels 20.000 habitants i va qüestionar el límit triat per la Generalitat. L’ajuntament ja ha encarregat als serveis jurídics que estudiïn les vies per acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa.
L’alcalde va afirmar que quedar fora suposa perdre importants oportunitats d’inversió, mentre que altres capitals podran rebre ajuts superiors als 8 milions d’euros. També va destacar que Mollerussa tenia coberta l’aportació municipal del 30% prevista per al seu projecte. Solsona va insistir que no qüestiona les subvencions concedides a altres municipis, sinó l’exclusió de la capital del Pla, i va reclamar a la Generalitat una revisió de les decisions per evitar un desequilibri territorial durant els propers anys.