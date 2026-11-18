El Poal guanya la marató de recollida de roba
La campanya ha permès recollir prop de 23 tones en tres setmanes. Ivars d’Urgell, Vallverd i Bellvís, en segon lloc
El Poal ha estat el municipi guanyador de la marató de recollida de roba del Pla d’Urgell, després d’assolir una mitjana d’1,8 quilos per habitant. Com a reconeixement, el municipi rebrà un monòleg de la humorista Alba Segarra. Aquest era el premi promès al municipi que assolís la millor proporció de roba recollida en relació amb la seua població.
La iniciativa, desenvolupada del 12 al 31 d’octubre, ha comptat amb la participació dels 16 municipis de la comarca i ha permès recollir un total de 22.977 quilos de roba en tot just tres setmanes. Aquesta quantitat equival a una cinquena part de tota la recollida el 2025, la qual cosa posa de manifest l’impacte de la campanya i la implicació ciutadana.
Els veïns van poder dipositar roba de tot tipus, calçat i complements als contenidors rojos habilitats en cada municipi, així com als grans sacs desplegats als ajuntaments.
Una vegada finalitzada la campanya, l’empresa Troballes es va encarregar de recollir i pesar el material per determinar els resultats. Pel que fa a la classificació, el Poal va encapçalar la llista amb 1,8 quilos per habitant, seguit d’Ivars d’Urgell-Vallverd i Bellvís, que van empatar amb una mitjana d’1,1 quilos.
El sistema de puntuació va permetre comparar la participació de les diferents localitats tenint en compte les seues diferències de població. El consell comarcal del Pla ha valorat positivament la resposta ciutadana i la col·laboració dels ajuntaments, que han permès assolir aquestes xifres en poc temps. La institució ha felicitat el Poal per la seua victòria i ha agraït la implicació dels municipis.