Alcanó torna a la normalitat després de l’aiguat de dissabte passat
Va negar carrers i places de la part baixa de la localitat. Les brigades municipals estan retirant fang i vegetació aquesta setmana
Les brigades municipals estan ultimant els treballs per condicionar els carrers i places d’Alcanó, que dissabte passat van quedar inundats d’aigua i fang per la tempesta que va caure sobre la localitat a les 18.00 hores. Segons l’alcaldessa, Elena Farrús, l’aigua va baixar amb molta força des de les dos valls pròximes al poble i va negar el centre urbà i les plantes baixes de molts edificis, on els veïns es van veure obligats a buidar aigua.
Segons Farrús, els habitatges i garatges ja s’han netejat durant els últims dies i a finals de setmana estarà tot el poble net. “El que va passar dissabte és una cosa sense precedents. Mai abans havia plogut tant a Alcanó. Més de 40 litres per metre quadrats van caure en menys de mitja hora. A les 20.30 hores hi havia més d’un pam d’aigua als carrers i va entrar a diverses cases”, va dir l’alcaldessa. Fins a la localitat del Segrià es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, que van haver de tallar un carrer per buidar aigua. La inundació va afectar zones com les places Camps, Major i de l’Església i vies públiques com els carrers Escoles i Castell. Tota la part baixa del poble va recobrant aquests dies la normalitat.
D’altra banda, l’alcaldessa assegura que la tromba es va centrar en el poble perquè, a més del fet d’ubicar-se entre dos valls, han desaparegut totes les espones o murs de pedra seca dels camps de cultiu, la qual cosa facilita que l’aigua baixi amb més força i sense obstacles que la frenin.
Supressió de murs de pedra
La supressió d’aquests murs de pedra també va provocar la inundació de camins i finques de Maials i Seròs, on la tempesta de granís i aigua també va deteriorar i va enfangar vies locals i accessos a parcel·les. Segons el president del Segrià Sud, Joan Sabaté, propietari de finques d’oliveres afectades per la pedra, “el fet que ara les superfícies plantades siguin més extenses i s’hagin suprimit els marges de pedra característics d’aquests cultius per facilitar l’accés de les màquines provoca que, quan hi ha una tempesta, l’aigua baixi amb més força i arrasi amb tot el que troba al seu camí”.
Per la seua banda, alcaldes de la zona, com és el cas del de Torrebesses o el de Castelldans, són partidaris de tornar a recuperar-los per tal de minimitzar els danys quan es produeixen xàfecs.