Alfarràs repara el subministrament de boca del Camí Vell d’Almenar
L’ajuntament d’Alfarràs ha començat a renovar un nou tram de la xarxa d’aigua potable de la localitat. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, “en aquest cas resolem un problema endèmic i enquistat durant molts anys, amb ruptures constants al Camí Vell d’Almenar”. En aquesta fase es renoven gairebé 300 metres de la xarxa obsoleta i antiga que “es va heretar d’anteriors mandats municipals sense renovar”, va dir. Posteriorment, es procedirà també a canviar el ferm del camí per tal de fer-lo més segur per a la circulació i “sense el perill que es produeixin noves avaries que afectin veïns i agricultors”, va puntualitzar el primer edil.
A finals de l’any passat, l’ajuntament va eliminar conduccions de fibrociment, un material tòxic prohibit des de fa anys, en diversos carrers del centre, de manera que va augmentar l’eficàcia a gairebé el 80%, segons Garcia. Les filtracions a les velles canonades provocaven pèrdues de més del 50% del subministrament fa sis anys. Les actuacions es van centrar al barri d’Andaní, la zona de l’antiga fàbrica de filatures, els habitatges de Martí Casals, el carrer Calvari i el seu entorn i alguns trams del carrer Horta i al llarg de l’avinguda de l’N-230 i l’avinguda Lleida.