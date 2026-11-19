Cent expositors a la Fira d’Arbeca
La inauguració del certamen anirà a càrrec de l’empresari de la localitat Jaume Nadal. La degustació d’oli, el mercat i el concurs de menjar olives, entre els actes del programa
Un centenar d’expositors participen aquest cap de setmana en la 43a edició de la Fira de Santa Caterina d’Arbeca i la 23a Fira de l’Oliva Arbequina aquest cap de setmana. L’empresari Jaume Nadal Domènech, gerent de J Nadal Parquets, empresa local amb més de dos dècades d’experiència en la venda, instal·lació, restauració i manteniment de parquets, serà l’encarregat d’inaugurar-la.
Segons l’alcalde, Francesc Roset, “fa tres anys que l’ajuntament va prendre la decisió que fossin personalitats del poble els encarregats d’obrir el certamen i hem pensat en ell al ser un referent en el sector tant al poble com a Catalunya”, va indicar el primer edil.
A la nit, la sala L’Abadia acollirà el concert del que va ser integrant de Gossos Natxo Tarrés, amb The Wireless, en un homenatge a Bob Marley.
Dissabte de 10.00 a 13.00 hores el protagonista serà l’oli amb una degustació d’una selecció de productors locals: Arbequina, Oli d’en Sergi, Oli Cimal i Raig d’Arbeca.
Serà una oportunitat per conèixer el producte local. A les 11.00 a la sala Martinell de la Cooperativa Arbequina també hi haurà un altre tast dirigit per Pilar Pardell del Panel de Tast de la Generalitat de Catalunya amb places limitades. A les 18.30 a la plaça Mercadal tindrà lloc el correfoc del grup de diables local.
Roset va explicar que, a banda de conèixer l’oli de la localitat, els assistents a la fira tindran l’oportunitat d’entrar al poblat iber dels Vilars.
El principal dia de la fira, diumenge, començarà amb el tradicional dinar popular a base de fesols amb llonganissa. Coincidirà amb l’obertura del Mercat de la Fira, en què els assistents poden trobar productes locals i de proximitat d’alimentació i artesania. També al matí hi haurà una exposició i desfilada de tractors antics a càrrec de l’Associació d’Amics dels Tractors de Ponent.
A les 13.00 hores tindrà lloc el tradicional Concurs de Menjar Olives Arbequines. Totes les persones interessades a participar-hi hauran d’inscriure’s prèviament a la parada de l’ajuntament el mateix dia del concurs entre les onze i la una.
El preu d’inscripció per participar-hi és de tres euros, que es destinaran íntegrament a Càritas Parroquial d’Arbeca. A les 18.00 hores tindrà lloc el Ball de la Fira, que es va recuperar fa tres anys.
En aquest sentit, la Cooperativa Arbequina va tenir una facturació estimada l’any passat que va ser d’entre 60.000 i 70.000 euros durant els dies de la fira, amb prop de 10.000 litres d’oli venuts. Aquest augment en les vendes es va deure, en part, al descens del preu de la garrafa d’oli, que va passar de 48 a 37,5 euros el 2025, un fet motivat per un repunt en la producció anual, que va arribar a superar els 300.000 litres, davant dels 160.000 de la campanya anterior.