SEGURETAT
Controls de trànsit a l’A-2 a la Segarra amb 366 denúncies
Els Mossos d’Esquadra van portar a terme ahir sis controls a l’autovia A-2 a la Segarra en el marc de la campanya contra les distraccions i la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Van imposar 315 denúncies per excés de velocitat, 31 per distraccions i una vintena per normativa de transports. Els controls formen part d’una campanya de Trànsit que s’allargarà durant tota la setmana tant a la xarxa viària interurbana com en l’àmbit urbà.